Somaspor - Çatalcaspor maç sonucu: 3-0

Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta zirve mücadelesi veren Somaspor, evinde Çatalcaspor’u rahat yendi: 3-0. Karşılaşmaya hızlı başlayan Somaspor 7’nci dakikada Muhammed’in golüyle öne geçti: 0-1. Çatalcasporlu Bora 30’uncu dakikada kendi ağlarını havalandırınca, Somaspor 2 farklı üstünlüğü yakaladı: 2-0.

Müsabakada son sözü 90’ıncı dakikada Emre söyledi: 3-0. Henüz yenilgi almayan Somaspor bu galibiyetle 14 puana yükselip 2’nci sıraya çıktı. Çatalcaspor ise 12 puanda kalarak 3’üncülüğe geriledi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Metin Ateş (xx), Çağrı Ateş (xx), Ulaş Çelik (xx)

SOMASPOR: Muharrem (xxx) – Onur (xxxx), Hakan (xxx) (Dk, 90+2 Abdullah), Enes (xxx), Oğuzhan (xxx), Nurettin (xxx), Mustafa (xx), Uğur (xx) (Dk. 46 Eren x), Muhammed (xx), Özcan (xx) (Dk. 71 Emre Tekin xxx), Koray (xx) (Dk. 88 Erkul)

ÇATALCASPOR: Özgün (x) – Bora (x) (Dk. 74 Burak x), Ahmet (x) (Dk. 64 Yusuf x), Ramiz (xx), Fırat (x), Ali (x), Barış (xx), Önder (x) (Dk. 75 İsa x), Mustafa (x) (Dk. 36 Muhammet x), Burhanettin (x), Mert (xx)

GOLLER: Dk. 7 Muhammed, Dk. 30 Bora (kendi kalesine), Dk. 90 Emre Tekin (Somaspor)

SARI KARTLAR: Enes, Mustafa (Somaspor), Önder, Ali, Barış, Bora (Çatalcaspor)