Somaspor-Bursaspor maç sonucu: 3-1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta son iki maçını yenilgiyle tamamlayan ve Play-Off hattından uzaklaşan Somaspor, evinde düşme potasındaki Bursaspor ’u 3-1 yendi. Somaspor 12’nci dakikada Emrecan’ın golüyle öne eçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Emrecan, bu kez 49’uncu dakikada sahneye çıktı, skoru 2-0’a getirdi. Erdem, 72’nci dakikada Somaspor’un üçüncü golünü kaydetti. Busaspor’un tek golü ise 72’de Mustafa’dan geldi. Bu sonucun ardından Somaspor, 24 puana yükselip Play-Off yolunda umut tazeledi. Konuk Buraspor ise 15 puanda kaldı ve ateş hattından çıkamadı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Dura

SOMASPOR: Muharrem – Kadir, Ali Mert, Murat, Erdem, Eray, Oğuzhan, Can (Dk. 90+2 Emirhan), Yusuf Tursun (Dk. 80 Kadir), Emrecan (Dk. 68 Mücahit), Yılmaz (Dk. 90 Furkan)

BURSASPOR: Canberk – Abdullah (Dk. 46 Eren), Furkan, Ertuğrul, Baran (Dk. 46 Melih), Ozan, Kubilay, Enver, Samet (Dk. 66 Hasan), Emre (Dk. 73 Bilal), Berat (Dk. 46 Mustafa)

GOLLER: Dk. 12 ve Dk. 49 Emrecan, Dk. 70 Erdem (Somaspor), Dk. 72 Mustafa (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Samet, Kubilay (Bursaspor), Erdem (Somaspor)

DHA