Somaspor-Batman Petrolspor maç sonucu: 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta maçında Somaspor evinde Batman Petrolspor'a tek golle boyun eğdi: 0-1. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı 55'inci dakikada Şahin'in golüyle kazanan konuk ekip sahadan 3 puanla ayrılırken, Somaspor ilk hafta hanesine puan yazdıramadı.
STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Samet Özkul, Şafak Nalbantoğlu
SOMASPOR: Muharrem Tunay - Yavuzhan (Dk. 85 Murat), Kadir Kurt, Oğuzhan, Can Muhammet (Dk. 85 Emre), Yılmaz, Yusuf (Dk. 68 Mücahit), Mustafa, Kenan (Dk. 68 Erdem), Safa Ali, Emrecan (Dk. 56 Berkay)
BATMAN PETROLSPOR: Cihan - Şahin, Koray, İbrahim Yakup (Dk. 46 Berkant), Serkan, Ebu Sıddık, Okan (Dk. 62 Osman), İlter (Dk. 90 Umut), Mehmet, Ferdi (Dk. 62 Emre), Bedran (Dk. 46 Yusuf Onur)
GOL: Dk. 55 Şahin (Batman Petrolspor)
SARI KARTLAR: Okan, İbrahim, İlter, Yusuf Onur, Cihan (Batman Petrolspor), Mustafa, Erdem (Somaspor)