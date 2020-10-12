Somaspor, başarı grafiğini sürdürmeye devam ediyor

Geçen sezon profesyonel kategoriye döndüğü ilk yılda 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan Somaspor, başarı grafiğini yeni yılda da sürdürüyor.

12 Ekim 2020, Pazartesi 18:13 Son Güncelleme:
- A +
Somaspor, başarı grafiğini sürdürmeye devam ediyor

Geçen sezon profesyonel kategoriye döndüğü ilk yılda 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan Somaspor, başarı grafiğini yeni yılda da sürdürüyor. Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Yalovaspor'u da kaptanı Nurettin'in penaltıdan attığı gollerle 2-1 mağlup eden Soma, 4 maçta namağlup 10 puana ulaştı.

Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, aynı puandaki lider İçel İdman Yurdu ve Karşıyaka'yla birlikte zirveyi paylaşıyor. Somaspor, bu hafta cumartesi günü son sıradaki Cizrespor deplasmanında da seriyi sürdürüp liderliği tek başına eline geçirmeyi hedefliyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...