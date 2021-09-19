Somaspor - Afjet Afyonspor: 3-3

Soma Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 2'nci dakikada Melik ile 5 ve 49'uncu dakikalarda Erhan Şentürk attı. Somaspor, bu gollere ilki penaltıdan olmak üzere 26 ve 61'inci dakikalarda Yusuf Abdioğlu ile 90'ıncı dakikada İbrahim'le karşılık verdi. Bu sonuçla grupta yenilmezliğini sürdüren Soma, 7 puana ulaştı.

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Mehmet Kuru (xx), Haydar Avcı (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (x) - Melih (xx), Oğuzhan (xx), Uğur (xx) (Dk. 77 Furkan xx), Özcan (xxx), Yılmaz (x) (Dk. 57 Erkul xx), Yasin Abdioğlu (xxx), Mustafa (xx), Ali Akkuş (xx) (Dk. 87z Kerim), Ramazan (x) (Dk. 57 İbrahim xxx), Osman (x) (Dk. 57 Enes xxx)

AFJET AFYONSPOR: Bayram (x) - Nazmi (xx), Taha Can (x), Erdinç (xx) (Dk. 46 Yakup xx), Mehmet Abdullah (xx) (Dk. 66 Feyyaz x), Süleyman (xx) (Dk. 66 Doğukan x), Alaattin Hamza (xx), Doğan (xx), Mithat (xx), Erhan Şentürk (xxxx) (Dk. 81 Cihan x), Melik (xxx) (Dk. 66 İlke x)

GOLLER: Dk. 2 Melik, Dk. 5 ve Dk. 49 Erhan Şentürk (Afjet Afyonspor), Dk. 26 (Pen.) ve Dk. 61 Yasin Abdioğlu, Dk. 90 İbrahim (Somaspor)

SARI KARTLAR: Alaattin Hamza, Doğan, Bayram, Nazmi (Afjet Afyonspor), Oğuzhan (Somaspor)

DHA