Somaspor, 1 puana mutlu olmadı

Sezona üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra deplasmanda Elazığ Karakoçan FK'yla 1-1 berabere kalan Somaspor, 1 puana mutlu olmadı.

06 Ekim 2020, Salı 19:27 Son Güncelleme:
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Somaspor, 1 puana mutlu olmadı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra deplasmanda Elazığ Karakoçan FK'yla 1-1 berabere kalan Somaspor, 1 puana mutlu olmadı.

Puanını 7'ye çıkartıp zirve yarışı veren Soma'da teknik direktör Burhanattin Basatemür, "Özellikle ilk yarısını çok iyi oynadığımız bir maçı tek golle tamamlamamız aslında bizler için bir talihsizlikti. Bu tip deplasmanlarda iyi oynarken bunu skora da yansıtmalıyız. Dışarıda aldığmıız 1 puana üzülerek döndük ancak genel anlamda baktığımızda deplasmanda yenilmemek iyi. Bu puanlar bize ileride lazım olacak" dedi.


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