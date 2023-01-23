Somaspor 0-0 Çorum FK

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp Play-Off potasına yaklaşan Somaspor, evinde Çorum FK ile golsüz berabere kalıp 2 puan kaybetti. Çorum FK maçın 44'üncü dakikasında Emre'nin kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 1 keşe eksik tamamladı. İki takım da maç boyunca girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, hanelerine 1'er puan yazdırdı.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Levent Gümüşdere, Kenan Özcan, Nezihi Aytar
SOMASPOR: Muharrem - Kadir Kurt, Ali Mert (Dk. 86 Yavuzhan), Erdem, Oğuzhan, Can, Yusuf Tursun (Dk. 86 Emre Can), Mustafa, Kadir Karış, Yusuf Ensar (Dk. 66 Mücahit), Emrecan (Dk. 77 Yusuf Türk)
ÇORUM FK: Ali Türkan - Emre, Salih Zafer, Serkan, Hurşit (Dk. 70 Muhammed), Erkan, Suat, Selim (Dk. 69 Sabrican), Ferhat (Dk. 69 Murat), Atakan (Dk. 85 Timur), Sinan (Dk. 46 Fatih)
SARI KARTLAR: Yusuf Tursun, Mücahit, Erdem, Oğuzhan (Somaspor), Muhammed (Çorum FK)
KIRMIZI KART: Dk. 44 Emre (Çorum FK)