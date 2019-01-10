Solskjaer’li ManU tarihe geçti!

Portekizli menacer Jose Mourinho yönetiminde sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile taraftarlarını yeniden umutlandıracak bir çıkış yakaladı.

45 yaşındaki Solskjaer, ilk 5 maçında aldığı 2 ve daha farklı galibiyetlerle 1888 yılında kurulan ligin tarihine geçti. 17 haftayı sıfır averajla geçerek son 28 yılın en kötü sezon başlangıcına imza atan Manchester United, Solskjaer yönetiminde 4 lig maçında ise attığı 14 gole karşın kalesinde sadece 3 gol görmüştü.