Solskjaer'li Manchester United hata yapmadı

Solskjaer yönetimindeki Manchester United, yeni sözleşme sonrasında çıktığı ilk maçı 2-1 kazandı.

30 Mart 2019, Cumartesi 21:07
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Solskjaer'li Manchester United hata yapmadı

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile hafta içi sözleşme yenileyen Manchester United, Old Trafford Stadı’nda Watford’u ağırladı.

Manchester ekibi, 28. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Anthony Martial’ın golleriyle galibiyete uzanırken, konuk ekibin tek golü 90. dakikada Abdoulaye Doucoure’den geldi.

Manchester United bu galibiyetle puanını 61’e çıkarırken, Watford 43 puanda kaldı.

Ole Gunnar Solskjaer'in geçici sözleşme imzalamasının ardından ilk golü atan Rashford, Norveçli teknik adamın kalıcı sözleşme imzalamasının ardından da ilk golü attı. 

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