Solskjaer yönetimindeki Manchester United tutulamıyor!

Ole Gunner Solskjaer'in göreve başlamasının ardından bambaşka bir kimliğe bürünen Manchester United, 28. hafta mücadelesinde Crystal Palace'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Solskjaer ile son 8 deplasman maçını kazanan Manchester United, bu alanda yeni kulüp rekoruna ulaştı.

Selhurst Park'ta oynanan maçta United'a 3 puanı getiren golleri 33. ve 52. dakikalarda Romelu Lukaku ile 83. dakikada Ashley Young kaydetti. Attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim olan Lukaku, bu sezon 8'i deplasmanda olmak üzere toplam 10 gole ulaştı.

Puanını 55'e yükselten Manchester United, haftayı 5. sırada tamamladı. 30 puanlı Crystal Palace ise 14. sırada kaldı.