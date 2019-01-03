Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. United, bu sonuçlar Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Ole Gunnar Solskjaer, 1946 yılında Matt Busby'den sonra Manchester United tarihinde göreve geçtikten sonra ligde çıktığı ilk dört maçı da kazanan ilk teknik adam oldu.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Romelu Lukaku ve 80. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Manchester United bu galibiyetle 38 puana yükselirken, Newcastle United ise 18 puanda kaldı.



