Solskjaer: Salgından rakiple oranla daha fazla etkilendik

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın finansal durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, yeni transfer döneminde, futbolcular ile masaya oturmak için hangi fonların kullanılacağının belli olmadığını belirtti.

Manchester United'ın corona virüs salgınından rakiplerine göre daha çok etkilendiğini söyleyen Solskjaer " Ne kadar zorlandığımızı görmek için kendimize detaylı bir şekilde göz atmamız gerekecek. Hala çok fazla belirsizlik var ve bence herkes hala etkinin ne olacağından emin değil." şeklinde konuştu.

Manchester United kulübü daha önce 23 milyon pound zarara uğradığını ve Mayıs sonu hedeflerini gerçekleştiremediğini açıklamıştı.

429 milyon pound borcu bulunan İngiliz ekibinin, harcamalarda temkinli bir politika izleyeceği belirtiliyor.

Kaynak: Trt Spor