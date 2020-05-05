Manchester United'ın Pogba'nın takımdan ayrılması halinde Juventus'un Fransız orta sahası Adrien Rabiot'u istediği öne sürüldü.

Kırmızı Şeytanlarda Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken United yönetiminin bu bölge için arayışlarına hız verdiği ve United scoutlarının Rabiot'u Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarında yakından takip ederek menajer Ole Gunnar Solskjaer'e raporlama yaptığı iddia edildi.

Solskjaer'in geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Sporting'den Bruno Fernandes'i takıma kazandırmasının ardından orta sahayı güçlendirmeye devam etmek istediği de haberde yer aldı.

Fransız oyuncu Adrien Rabiot, Paris Saint-Germain'den Juventus'a bedelsiz olarak katılmıştı.

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