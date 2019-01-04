Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Jose Mourinho’nun ardından geçici olarak İngiliz devi Manchester United’ın teknik direktörlük koltuğuna oturan Ole Gunnar Solskjaer, Kırmızı Şeytanlar’ı şaha kaldırdı.

Norveçli çalıştırıcı yönetiminde ilk maçına Cardiff karşısında çıkan ManU, rakibini 5-1’le geçti. Daha sonra Huddersfield’ı 4-1, Bournemouth’u da 3-1 deviren United, son olarak önceki gün Newcastle’ı da 2-0 mağlup etti ve 5. sıradaki Arsenal ile puan farkını bir anda 3’e indirdi.

Ada temsilcisinin başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan genç çalıştırıcı, efsanevi teknik direktör Sir Matt Busby’i yakaladı.

‘Ayrılmak istemiyorum’

1945-1969 ve 1970-71 yılları arasında Kırmızı Şeytanlar’ı çalıştıran ve takımı ligde 5 kez zafere taşıyan Busby ile kıyaslanmasını değerlendiren Solskjaer, “Bu tarz şeyleri değil, önümüzdeki maçları düşünüyorum. İlk 4 maçı kazandıysam, sonraki 4 maçı da kazanabiliriz. Bu mücadele edebileceğimiz bir yarış” dedi. Sezon sonuna kadar ManU ile anlaşan başarılı teknik patron, geleceğiyle ilgili olarak ise “United’dan ayrılmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.