Sezona Zhodino karşısında alınan kupa galibiyetleriyle başlayan Soligorsk, ligde ise geride kalan 4 haftada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Geçtiğimiz hafta ligin zayıf ekiplerinden Smolevichi karşısında, deplasmanda üstün bir oyun ortaya koysalar da sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldılar ve 1 puana razı oldular. Maçın hemen başında sakatlanan Lasha Shindagoridze'nin durumu maç saati netlik kazanacak.

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Slutsk ise ilk 4 maçın 3'ünü evinde oynamanın avantajıyla 7 puan topladı. Kolay yenilmeyen görüntüsü ve rakibin açıklarını cezalandırabilecek potansiyeliyle dikkat çekti. Vitebsk karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Marat Buraev yeniden kadroda olacak. Aynı maçta takımın en etkisiz isimleri arasında yer alan Abdoul Gafar'ı yedeklerde, bu sezon forma giydiği 6 resmi maça 5 gol sığdıran Artem Serdyuk'u ilk 11'de görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçının 5'ini Soligorsk kazandı!

- Soligorsk'un bu sezon oynadığı 4 lig maçında da ilk yarılarda eşitlik bozulmadı.

- İlk 4 maçında 7 puan toplayan Slutsk, deplasmanda oynadığı tek karşılaşmayı 3-2 kazanmasını bilmişti.

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