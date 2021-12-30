Solhanspor, Ediz Kaan Fırıncıoğlu ile anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor Kulübü, sezonun ilk yarısını Afyon Belediye Yüntaş takımında geçiren deneyimli pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu ile anlaştı. Sezonun ilk yarısında istenilen başarıyı yakalayamayan Bingöl temsilcisi, devre arasında takıma pasör çaprazı takviyesi yaptı. Geçtiğimiz sezon takımın kadrosunda bulanan, sezon başında tekrar takım ile anlaşan ancak ilk yarıda istenilen performansı sergileyemeyen Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich ile yollarını ayıran Bingöl Solhanspor, bu bölgeye yerli pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu’nu getirdi.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Voleybol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan 1993 doğumlu 2.02 boyundaki pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu, sırasıyla İnegöl Belediyesi, Maliye Milli Piyango, Fenerbahçe, Bal Spor, Gümüşhane Torul Gençlik, Arhavi Belediyespor, Alanya Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank ve Afyon Belediye Yüntaş takımlarında oynarken, İnegöl Belediyesi, Gümüşhane Torul Gençlik ve Arhavi Belediyespor takımlarında üst lige çıkma başarısı gösterdi.

30’a yakın karşılaşmada milli formayı terleten, 2021-22 sezonunun ilk yarısında Afyon Belediye Yüntaş’ta mücadele eden Ediz Kaan Fırıncıoğlu, sezonun ikinci yarısında Solhansporumuz için mücadele edecek. Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullandı.

İHA