Solhanspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 25. haftasında Solhanspor sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.
Salon: Karşıyaka
Hakemler: İbrahim Ünal, Gürhan Gül
Solhanspor: Muzaffer Yönet, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Şahin Koray, Massari, Orçun Ergün (Burak Hazırol, İhsan Ali Haper, Hakan Polat, Miskevich, Kuklinski, Yiğit Onaylı)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Boğaçhan Mehmet Zambak, Arda Bostan, Fatih Cihan, Anıl Tokat, Husaj, Uğur Kılınç, (Durmuş Çağatay, Serkan Ramazan Kılıç, Uğur Kılınç, Ghafour, Alisson, Berkan Eryüz, Esat Dalkılıç, Murathan Kısal)
Setler: 25-18, 25-15, 22-25, 25-21
Süre: 113 dakika (27, 26, 29, 31)