Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 2

Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas,
Ziraat Bankası: Umut Şahin, Mustafa Cervatoğlu, Mehmet Can Süsler (L), Oğuzhan Doğruluk, Alper Omurca, Barbaros Atadere, Hacı Sahin, İsa Karatekin, Berke Eray Yetkin, Yusuf Eken, Hasan Orucu (L), Kadir Gürkan Uz
Setler: 25-16, 25-23, 24-26, 15-25, 16-14
Süre: 22, 30, 28, 23, 20 (123 dakika)
İHA