Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 2

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Solhanspor, ertelenen 14. hafta müsabakasında Ankara temsilcisi Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.

06 Şubat 2019, Çarşamba 21:33
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Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 2

Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri 

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente 

Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas, 

Ziraat Bankası: Umut Şahin, Mustafa Cervatoğlu, Mehmet Can Süsler (L), Oğuzhan Doğruluk, Alper Omurca, Barbaros Atadere, Hacı Sahin, İsa Karatekin, Berke Eray Yetkin, Yusuf Eken, Hasan Orucu (L), Kadir Gürkan Uz 

Setler: 25-16, 25-23, 24-26, 15-25, 16-14 

Süre: 22, 30, 28, 23, 20 (123 dakika) 

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