Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Roberto Soldado, sezonun kritik haftalarına girilirken gaza bastı. İspanyol forvet, Rize ve Başakşehir’in ardından Sivas ağlarını da sarsarak bu sezon ligde peş peşe 3 maçta gol sevinci yaşayan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Formunu çok önemli bir dönemde artıran tecrübeli oyuncu, sezonun kalan bölümü için de iddialı konuştu. Sivas karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Soldado, “Biz kazanırken, rakiplerimizin kaybetmesi büyük bir avantaj oldu. Ligdeki ara bittikten sonra bizi iki kritik maç bekliyor. Önce Ankaragücü’nü, ardından Galatasaray’ı da yenerek çıkışımızı sürdüreceğiz” dedi.

‘Görevim tamamlanmadı’

Bireysel performansına da değinen golcü oyuncu, “Fenerbahçe’ye beklenen katkıyı verememiştim. Son haftalarda attığım gollerle taraftarı mutlu ettim. Menacerime gelen teklifler var ancak şu anda tek düşüncem gol atmayı sürdürerek takıma katkı sağlamak. Henüz buradaki görevimi tamamlamadığımı düşünüyorum” diye konuştu.

Yusuf Dursun