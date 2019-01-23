Soldado’nun inadı inat

İspanyol futbolcu, sezon başında Comolli’nin kendisini satmak için Suudi Arabistan’dan bir kulüple anlaşmasına sert tepki göstermiş ve teklifi geri çevirmişti.

Ara transfer döneminde de aynı ülkeden talibi olan Roberto Soldado, Bursa maçından sonra yaptığı açıklamada, “Teklifler geldi ama Fenerbahçe’yi böyle bir durumda bırakamam” diyerek kalacağını açıkladı.

Bursa karşısında attığı şık golün ardından taraftarlar da Soldado’nun gönderilmesini istemiyor. Yıldız futbolcunun sezon başında teklifi geri çevirince Comolli’yle arasının açıldığı ve bu nedenle Avrupa Ligi kadrosuna alınmadığı iddia edilmişti.