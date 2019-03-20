Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’yi Sivasspor maçındaki eleştirilerden kurtaran, geldiğinden bu yana göndermek istediği Soldado oldu.

Sarı-lacivertli taraftarın sezon başı yapılan hatalı transferlerde ve yanlış yapılanmada doğrudan etkisi olduğunu düşündüğü Comolli, son lig karşılaşmasında da “hedef adam” halini almıştı. Takımın etkisiz oyununun üzerine konuk takımın göstere göstere attığı golün faturası da Comolli’ye kesildi. Protokol tribünün hemen önünde bulunan taraftarlar bu bölüme dönerek Fransız direktöre sert tepki göstermeye başladı. Comolli’yi bu protestolardan kurtaran isim ise, sezon başı göndermeye çalıştığı Soldado oldu.

Sarı-lacivertliler maçın son bölümlerine girilirken yediği bu gole, saniyeler içinde İspanyol futbolcu ile cevap verince protestolar kesildi ve sarı-lacivertliler tekrar maça döndü. İlk yarının son maçından bu yana teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi görevde olsa da, alınan olumsuz sonuçların bir numaralı adresi hâlâ Damien Comolli olarak gösteriliyor.

(Milliyet)