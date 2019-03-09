Soldado: Takıma daha fazla katkı vermemiz gerekiyor

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Soldado, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte İspanyol golcünün maç sonu açıklamaları:

"Çok kötü bir 45 dakika geçirdik. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık, rakibimiz bizden üstündü. İkinci yarıda iyi başlayıp reaksiyon gösterdik. Saha içerisinde bu maçı kazanacağız dedi, beraberlikten sonra oraya döndü."

"Bu sonuçlarda en büyük sorumluluk en ilerideki oyuncularındır. Takıma daha fazla katkı vermemiz gerekiyor belki de. Bir türlü uzaklaşamıyoruz alt sıralardan. Haftaya sahamızda kazanırsak bize nefes aldırır ve özgüvenimizi yukarı taşır."

"Sağlam bir görüntü sergileyemiyoruz. 90 dakika boyunca istikrarlı olamıyoruz. Liderle oynadık bugün, 45 dakika harikaydılar, oyunu kontrol edemedik. İstediğimiz baskıyı yapamadık ama ikinci yarı tamamen tersi."

"İkinci yarıda istediğimiz baskıyı yaptık, top kayıplarını azalttık, ilk yarıdaki tehlikeli kayıpları yapmadık. Sonrasında bireysel veya takım halinde hatalar yaptık. Bir gün 45 bir gün 60 dakika iyi oynuyoruz. 90 dakika böyle olsa çok farklı yerde olurduk."

"Önümüzdeki hafta bizi şartlar ne olursa olsun hep destekleyen taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu maçı kazanarak toparlanmak istiyoruz."















