Soldado: Gollere devam

İspanyol forvet, milli aradan önce formunun zirvesine çıkmıştı. Beşiktaş maçında asist yapan Roberto Soldado, ardından oynanan Rizespor, Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında peş peşe ağları sarstı.

03 Nisan 2019, Çarşamba 06:00
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Soldado: Gollere devam

İspanyol forvet, milli aradan önce formunun zirvesine çıkmıştı. Beşiktaş maçında asist yapan Roberto Soldado, ardından oynanan Rizespor, Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında peş peşe ağları sarstı.

Tecrübeli oyuncu, ligde verilen 18 günlük aranın kendisini etkilemediğini söyledi. Soldado, “Peş peşe attığım goller, büyük moral oldu. Önümüzde yine çok zorlu maçlar var. Ankaragücü ve ardından oynayacağımız Galatasaray derbisinde de gollerime devam edeceğime inanıyorum. Her iki karşılaşmayı da kazanmak bizim için son derece önemli” dedi.

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