Soldado: Galatasaray maçı şölen olacak!

Fenerbahçe’nin İspanyol forveti, pazar günkü mücadele öncesi iddialı konuştu. İlk olarak Ankaragücü maçında kaçırdığı fırsatlara değinen Soldado, “Her oyuncunun kötü ya da şanssız günü olur. Maçtan sonra çok üzüldüm ancak bunu geride bıraktım” diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbinin kendisi için kabus gibi geçtiğini söyleyerek, “Aslında skoru 2-0’dan 2-2’ye getirmek, hatta galibiyeti kaçırmış olmak bizim için başarıydı. Ancak 90 dakika sonundaki olaylar ve 6 maç ceza almam, derbiyi benim için kabusa çevirmişti” yorumunu yaptı.

‘20 yıla çıkacak!’

Soldado sözlerini şöyle sürdürdü: Kadıköy’deki maçın atmosferi çok farklı olacak. 50 bin taraftarımız önünde oynayacağız. Atacağım golle bu derbiyi hem kendim hem de binlerce taraftarımız için şölene çevireceğim. Rakibimiz, evimizde 19 senedir kazanamıyor. Bu serinin 20 yıla uzayacağından şüphemiz yok.

Yusuf Dursun

Bu haberi de okudular Ersun Yanal derbi taktiğini netleştirdi: Soldan durdur sağdan vur!