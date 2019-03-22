Sezon başında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan ancak son dönemde vazgeçilmezler arasına giren Soldado, takımını sırtlamaya devam ediyor.

İspanyol yıldız formuyla yeni transferler Slimani ve Frey’i geride bıraktı.

Spor Toto Süper Ligin ilk 16 haftasında yalnızca 2 kez ilk 11 başlayan Soldado, bu 16 hafta içerisinde sadece 208 dakika süre aldı.

Ancak pes etmeyen ve forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken tecrübeli oyuncu, son haftalarda golleriyle ön plana çıktı.

Son üç haftaya kadar Süper Lig'de 1 golü bulunan İspanyol futbolcu, geride kalan Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Sivasspor maçlarında rakip ağları sarsarak, gol sayısını 4'e çıkardı.

Soldado, 3 kritik asistle de takımının puanlarında önemli rol oynadı.

Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinin ardından geride kalan 11 haftada 9 kez ilk 11'de başlayan Soldado, bu maçların altısında 90 dakika sahada kalarak, fiziksel olarak da hazır durumda olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: TRT SPOR