Soldado: Çok acı çektik

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'ye 5-2'lik skorla mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı ilk maçta da rakibine 1-0'lık skorla mağlup olan ev sahibi ekip bu sonuçla kupaya veda ederken, Fenerbahçe ise adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Mücadelenin ardından Roberto Soldado önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İspanyol golcünün maç sonu açıklamaları:

"Özlemiştim sahada olmayı, takıma katkı sağlamayı. Sezonun ilk bölümünde çok fazla forma şansı bulamamıştım. Sonra da bir ceza aldım. Takımımız zor bir durumda biliyorum ama Fenerbahçe'yi en üst noktalara taşımak için katkı vermek istiyorum."

"Golde şanslıydım. Hava topu mücadelesinde topu rakibimden önce aldım. Top önümde kaldığında kalecinin önde olduğunu gördüm ve topun altına girerek vuruşumu yaptım. Güzel bir gol oldu benim için."

"Takımın içinde bulunduğu durumdan kesinlikle memnun olamayız. Oyuncular olarak kendimize bakmak zorundayız. Bu işte büyük payımız var, üzerimize düşeni yapamadık. Ligin 2. yarısında gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz."

"Hem mental, hem fiziksel olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz gerekiyor. Yukarıyla mesafemiz açıldı ama Fenerbahçe'nin değerini ve büyüklüğünü bilen çok iyi bir hocamız var. Çok acı çektik ama bu takımı yukarı taşımayı fazlasıyla istiyoruz."

"Ersun Yanal Fenerbahçe'nin değerini, kıymetini ve büyüklüğünü çok iyi biliyor."



