Süper Lig ’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bu sezona farklı bir transfer stratejisiyle başlamıştı. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde büyük bir revizyona gidilirken, “geleceğin takımı” parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu kadroya kazandırılmıştı.

Roma'yı yakan futbolcu

23 yaşındaki futbolcu Bodo Glimt formasıyla adından çokça bahsettirdi. UEFA Konferans Ligi’ndeki iki Roma karşılaşmasında ise 3 gol atarak adeta şov yaptı.

Menajeri haftaya İstanbul'da

Sarı-kırmızılı yetkililer, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başlamıştı. Başarılı kanat forvetin menajeri önümüzdeki hafta İstanbul’a gelmek için Galatasaraylı yetkililerle sözleşti. Taraflar arasında yapılacak bu görüşme transferin de geleceğini belirleyecek.

Sözleşmesinin bitmesi transferde avantaj

Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncu 1.86 boyunda. Geçen sezon takımıyla çıktığı 22 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Solbakken, bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 8 karşılşamada 5 gol atmayı başardı. (Ajansspor)