Sola son aday: Dario Melnjak

Sarı-Lacivertliler sonunda tanıdık bir ismi gündemine aldı: Rizesporlu Dario Melnjak. Daha önce Karadeniz ekibinden Vedat Muriç’i transfer eden Sarı- Lacivertliler’in Hırvat futbolcu için de girişimlerde bulunacağı öne sürüldü. Milli takımda da görev yapan Melnjak, geçtiğimiz sezon Rizespor’da çok başarılı bir performans sergilemişti. Fenerbahçe’nin Mavi-Yeşilliler’e Allahyar’ı kiralık olarak gönderip, 1.5 milyon Euro da para teklif etmesi bekleniyor.