Sola son aday: Dario Melnjak

Aleksandar Kolarov, Diego Laxalt, Raphael Guerriero, Dalbert... Fenerbahçe sol bek için birçok oyuncuyla görüşse de umduğunu bulamadı.

29 Ağustos 2019, Perşembe 06:01
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Sola son aday: Dario Melnjak

Sarı-Lacivertliler sonunda tanıdık bir ismi gündemine aldı: Rizesporlu Dario Melnjak. Daha önce Karadeniz ekibinden Vedat Muriç’i transfer eden Sarı- Lacivertliler’in Hırvat futbolcu için de girişimlerde bulunacağı öne sürüldü. Milli takımda da görev yapan Melnjak, geçtiğimiz sezon Rizespor’da çok başarılı bir performans sergilemişti. Fenerbahçe’nin Mavi-Yeşilliler’e Allahyar’ı kiralık olarak gönderip, 1.5 milyon Euro da para teklif etmesi bekleniyor.

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