Sol eli olmadan Türkiye birincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’de genelinde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Burdur’da da uygulanmaya başlanmıştı. Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen projeye vatandaşlar büyük ilgi göstermişti.

Yavuz Aktaş da bu projeye katılarak bedensel engelin spor yapmaya engel olmadığını Konya’da düzenlenen Paralimpik Milli Takım seçmelerinde 9-11 yaş kategorisinde Türkiye 1.'si olarak herkese kanıtladı.

Doğuştan sol eli olmayan sağ elini de tam olarak kullanamayan yüzde 65 engelli Yavuz, küçüklüğünden bu yana hiperaktif ve sosyal bir çocuk olarak büyüdü. Bedensel engeli onu hiç yıldırmadı ve hayatını normal insanlar gibi sürdürdü. İkiz kardeşi ile birlikte yüzme öğrenmeye başlayan Yavuz, kardeşine nazaran yüzmeyi tutku haline getirerek kendine büyük hedefler belirliyor. 5. sınıfa giden Yavuz, okul bitiminden sonra haftada 5 gün yüzme havuzunda antrenman yapıyor, hedefleri doğrultusunda kendini geliştirmeye devam ediyor.

Yavuz Aktaş: "Ay-yıldızlı bayrağı temsil etmek istiyorum"

Yavuz Aktaş, annesi Emine Hilal Aktaş’ın teşviki ile yüzmeye başladığını, hocalarının, onun azmini fark etmesi üzerine yarışmalara katıldığını, sık sık antrenman yaparak da bu başarıyı elde ettiğini belirtti. Hocaları ile birlikte 3 ve 5 yıllık planlar yapan Yavuz, “3 yıllık yaptığımız planlarımızda A ve B barajlarını aşıp milli takıma katılmak, 5 yıllık planımız ise milli takım sporcusu olarak Avrupa’ya gidip ay-yıldızlı bayrağımızı temsil etmek” açıklamasında bulundu.

Ahmet Tunca Evcil: "Yavuz'u Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinden keşfettik"

Yüzme antrenörü Ahmet Tunca Evcil, Yavuz'u proje çerçevesinde keşfettiklerini anlatarak, “Yavuz Aktaş’ı, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinden keşfettik. Şu an çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yavuz ile projeden sonra 6 aylık bir çalışmamız oldu. Daha sonra hedefler koyduk. İlk hedefimize ulaştık. Yavuz kendi yaş grubunda ve S8 seviyesinde 50 metre serbest stilde Türkiye 1.'si oldu. 100 metre sırt üstü stilde de Türkiye 2.'si oldu. Şimdi ise Yavuz ve ailesi ile birlikte hedefimiz önce barajları aşıp milli takıma katılmak, daha sonra ise Avrupa’da, Yavuz’un ay-yıldızlı bayrağı temsil etmesi. Biz antrenör arkadaşlarımızla ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Orhan Kemerkaya ile birlikte engellerin spor ile aşıldığına inanıyoruz ve tüm engelli vatandaşlarımızı havuza bekliyoruz” dedi.

Evcil, proje ile ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu projede Burdur’da 10 bin 200 vatandaşımıza hizmet verdik. Burdur’da şu an 80 tane lisanslı sporcumuz var. Ancak şu an down sendromlu ve Yavuz gibi bedensel engelli sporcularımız da keşfetmeye başladık. Tabii bunun öncüsü Yavuz oldu. Zaten buradaki en büyük hedefimiz farkındalık oluşturup, onları evden çıkarıp havuzlara spor tesislerine katmak, onları da aramıza almak. Bunu da Yavuz ile birlikte başarmış olduk. Spor engel tanımaz herkesi bekliyoruz.”

Emine Hilal Aktaş: “Tüm engelleri spor ile aşabiliriz"

Yavuz Aktaş’ın annesi Emine Hilal Aktaş ve babası Mustafa Aktaş da, “Yavuz’u ikiz kardeşi ile buraya kayıt ettirdik. Daha sonra hocalarımız Yavuz’un azmini, kendine olan özgüvenini fark etmişler. Yavuz’un hiperaktif oluşu ve yüzmeyi çok sevmesinden dolayı bu başarıyı elde ettiğine inanıyoruz. Evde hocalarımızın verdiği bilgiler ve antrenman programı çerçevesinde çalışmalar yapıyoruz. Biz tüm engelli çocuklarımızı spora yönelmeleri konusunda teşvik ediyoruz” cümlelerine yer verdiler.

"Yavuz, ikiz kardeşine nazaran daha hareketli"

Anne Emine Hilal Aktaş, Yavuz'un çok hareketli bir çok olduğunu da belirterek, "Yavuz engeli olmasına rağmen ikizinden daha hareketli ve sosyal. İkiz kardeşinin bir engeli yok ama o biraz daha sessiz ve bilgisayar başında vakit geçirmeyi daha çok seviyor. Yavuz ise arkadaşlarıyla vakit geçirip spor yapmayı seviyor" diye konuştu. (İHA)