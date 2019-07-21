Sol beke iki aday

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda sol bek hattını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, birçok isimle görüşmede bulunmuştu.

Beşiktaş Yönetimi’nin, bu konuda listeyi 2’ye indirdiği öğrenildi. Kara Kartal’ın ilk olarak Belçika Ligi ekibi Genk’in formasını giyen Bosna Hersek’li Bojan Nastic’in peşinde olduğu bildirildi. 25 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle görüşmek için önceki gün Belçika’ya giden Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, tarafların taleplerini dinlediği ve ardından Başkan Fikret Orman’ı bilgilendirmek için İstanbul’a döndüğü öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya düşük bir maliyetle Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi planlayan yönetimin, bu transferi 1 milyon Euro’ya bitirebileceği konuşuluyor.

Opsiyonlu kiralama...

Kara Kartal’ın sol bek transferi doğrultusunda hedefindeki diğer isim İtalya Serie A ekibi Lazio’nun Danimarkalı oyuncusu Riza Durmisi... 25 yaşındaki oyuncu için de kulübüyle görüşmelerde bulunan Siyah-Beyazlı yönetimin, 4 milyon Euro’luk geri dönüş aldığı kaydedildi. Sol bek bölgesine ek olarak sol açık hattında da başarıyla görev yapan Durmisi için Lazio’yu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle ikna etmeye çalışan yönetimin, 500 bin Euro kiralama 3 milyon Euro da satın alma opsiyonu önerisinde bulunacağı kaydedildi. Yönetimin, 2 ismi de yeni hafta içerisinde imza aşamasına getirip transfer konusundaki kararı teknik direktör Abdullah Avcı’ya bırakması bekleniyor.