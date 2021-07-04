Mevcut kadrosunda Ömer Bayram ve Emre Taşdemir dışında sol beki bulunmayan Galatasaray 'da, bu pozisyona takviye için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik patron Fatih Terim'in talebi doğrultusunda birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol bek Alex Moreno ile yapılan anlaşmaya rağmen, oyuncunun kulübü Real Betis'in kiralama fikrine karşı çıkması, görüşmelerin tıkanmasına yol açtı. Ardından rota Werder Bremen'in İsveçli oyuncusu Augustinsson'a çevrildi. Alman kulübüyle bonservis pazarlığı devam ediyor.

UEFA'ya yetiştirmek istiyorlar

Ancak olası bir hüsrana karşı tedbirini alan Sarı- Kırmızılı yönetim, yine Terim'den onaylı bir isim olan 30 yaşındaki Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile temasa geçti. Tecrübeli futbolcunun transferindeki en büyük avantaj, bonservisinin elinde olması. UEFA'ya verilecek listeyi bir an önce yetiştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, imza parası konusunda anlaşma sağlayabilirse, Van Aanholt'un transferi çok yakın görünüyor.

Metin Karabaş