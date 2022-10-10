İngiliz futbolunda son iki sezonda yükselişe geçen Brighton, Zambialı yıldız oyuncu Enock Mwepu'dan gelen haberle sarsıldı.

Yapılan kapsamlı sağlık kontrollerinin ardından yüksek kalp krizi geçirme riski olduğu saptanan 24 yaşında oyuncu futbolu bıraktı.

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BRIGHTON RESMEN AÇIKLADI

Brighton'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Enock Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı teşhisi sebebiyle kariyerine son vermek zorunda kaldı.

Bu durum Enock'un rekabetçi oyun oynamaya devam etmesi halinde ölüm riskiyle karşı karşıya bırakacaktır.

Kulüp olarak ona tam olarak iyileşmesi ve hayatının sonraki döneminde tüm sevgiyi, yardımı ve desteği vereceğiz."

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Graham Potter'ın ardından göreve gelen Roberto De Zerbi de, "Enock için üzgünüm. Buraya gelmeden önce tüm kadroya baktım ve çok heyecanlandım. Birlikte çalışmayı dört gözle beklediğim oyuncularında biriydi. Onun için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

MWEPU'DAN AÇIKLAMA

Bir açıklama da Zambiyalı oyuncudan geldi.

"Zambiya'nın küçük bir kasabası olan Chambishi'de doğan bir çocuğun paylaşacak bazı haberleri var. En üst düzeyde futbol oynama hayalimi Premier Lig'e transfer olarak Allah'ın izniyle gerçekleştirdim.

Ancak bazı rüyalar sona eriyor. Aldığım tıbbi tavsiye nedeniyle kramponlarımı asma kararı aldım. Futbola alakamı sonsuza kadar sürdürmeyi planlıyorum.

Eşim, ailem, menajerim, Zambiya Futbol Federasyonu, tüm oynadığım kulüpler, takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Brighton'daki herkese teşekkür etmek istiyorum"

MWEPU'NUN KARİYERİ

Futbola ülkesi Napsa Stars'tan başlayan merkez orta saha oyuncusu ardından Kafue Celtic'in yolunu tuttu. 2018 yılında Avusturya'nın Liefering takımına transfer olan Mwepu Avrupa'ya ilk çıkışını yaptı.

Bir yol sonra bir diğer Avrupa takımı Salzburg'a transfer olan yıldız oyuncu gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Mwepu, 2021'de 23 milyon Euro karşılığında Salzburg'dan Brighton'a transfer oldu.

Mwepu, Premier Lig'de toplamda sahaya çıktığı 24 maçta iki gol atarken altı kez de asist yapma başarısı gösterdi.



