Sokaklar bizim 3x3 basketbol turnuvası heyecana sahne oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sporu toplumun her kesimine yaymak, gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Sokaklar Bizim” projesinde Düzce’de 3X3 Basketbol Turnuvası düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 10 takım ve 50 genç sporcu katıldı.

Üç asil, bir yedek oyuncudan oluşan ve FİBA 3x3 kurallarının geçerli olduğu turnuva büyük heyecana sahne oldu. Turnuvada grup aşamalarını geçen takımlar üst tur eşleşmelerinde eleme usulüyle mücadeleler verdi. Zorlu maçların ardından rakiplerini geride bırakan Kadınlar Kategorisinde Düzce Gençlik 2 Spor Kulübü birinci, Düzce Gençlik 1 Spor Kulübü ikinci olurken erkekler kategorisinde Düzce Basketbol birinci, Su Damlası ikinci ve 1907 Basketbol üçüncü oldu.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

İHA