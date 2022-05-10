Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvası tüm heyecanıyla geri dönüyor. ABD’de doğan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada 3’er kişilik iki takımın oynadığı Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasına katılacak takımlar ilk olarak Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Dev turnuvada finale uzanmak isteyen takımlar, 21 Mayıs Cumartesi günü Mersin’deki ilk elemede hünerlerini gösterecek. 28 Mayıs’da İzmir ve 4 Haziran’da İstanbul’daki elemelerde başarılı olan takımlar, 5 Haziran Pazar günü Türkiye Şampiyonu olmak için sahaya çıkacak. Red Bull Half Court basketbol turnuvasında Türkiye şampiyonunun belli olacağı final sahası Cins ve Mert Türgen tarafından tasarlanacak. Ünlü tasarımcıların ilham verdiği çizim, final öncesinde kupanın kaldırılacağı sahaya uygulanacak. Başvuru şartları ve katılım detaylarına redbull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.

Dünyanın en iyi amatör sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court’un diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.