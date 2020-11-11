Sokağa çıkma yasaklarında, gazeteniz kapınızda! Üstelik poşet içerisinde ve 100% hijyenik olarak
Coronavirüs salgınının artması nedeniyle İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak üzülmeyin... Sizi düşünerek gazetelerinizi evlerinize getiriyoruz.
İstanbul ve Ankara illeri özelinde 10 Kasım ve 16 Kasım tarihleri arasını kapsayacak şekilde, ilgili valiliklerin yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik olarak sokağa çıkma yasağı getirdi. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızı düşünerek gazetelerinizi evlerinize getiriyoruz. Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazetelerini Yakala.co üzerinden sipariş vererek kısa süre içerisinde gazetelerinizi okuma fırsatına sahip olacaksınız.
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