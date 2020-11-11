İstanbul ve Ankara illeri özelinde 10 Kasım ve 16 Kasım tarihleri arasını kapsayacak şekilde, ilgili valiliklerin yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik olarak sokağa çıkma yasağı getirdi. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızı düşünerek gazetelerinizi evlerinize getiriyoruz. Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazetelerini Yakala.co üzerinden sipariş vererek kısa süre içerisinde gazetelerinizi okuma fırsatına sahip olacaksınız.

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