Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul'un yolları ve sokakları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Üsküdar'da da metro ve metrobüs durakları boş kaldı. D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yok denecek kadar azdı. D-100 Cevizbağ'da da benzer görüntüler oluştu.

TAKSİM'DE SAKİNLİK ZİNCİRLİKUYU'DA YOĞUNLUK

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de boş kalırken, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü. Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı da sakin kaldı. Zincirlikuyu'da bulunan otobüs durağında vatandaşların bekledikleri görüldü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimler havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. O noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı. Köprüdeki trafik ve ekiplerin yaptığı kontroller havadan görüntülendi. Ali AKSOYER /DHA

ANKARA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Ankara, sessiz bir güne uyandı. Gece yarısı başlayan yasakla birlikte başkentte cadde ve meydanlar bomboş kaldı.

Kentin en kalabalık meydanlarından olan Kızılay Meydanı sessizliğe bürünürken, polis ekipleri denetim yapıyor. Yasağa uymayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten işlem yapıyor. Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

ADANA'DA SOKAKLAR BOŞ KALDI

Adana'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Türkiye'nin en büyük kentlerinden Adana sessiz bir güne uyandı. Cadde ve sokaklara, görevleri gereği yasak kapsamı dışında olanlardan başka çıkan olmadı. Ekmek ya da su almak için çıkan vatandaşları ise polis ekipleri uyararak, evlerine döndürdü. Kentin en işlek caddeleri, sokak hayvanlarına kaldı. Çağlar ÖZTÜRK- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Trabzon'da, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 17 Nisan saat 24.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da vatandaşlar, en sessiz günlerinden birine uyandı. 2 gün sürecek yasak ile kentteki cadde ve sokaklar ile yollar boş kaldı. Sağlık, fırın çalışanları ile belediye temizlik görevlileri ve polis ekipleri dışında kimsenin dışarı çıkmadığı kentte, iş yerlerinin kapalı olduğu Atatürk Alanı, Uzunsokak, Kundurucılar ve Kahramanmaraş caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Öte yandan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik denetimler yaptı. Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

SAMSUN GÜNE SESSİZ BAŞLADI

Samsun'da, Türkiye genelinde hafta sonu 31 kentte getirilen sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden biri olan Samsun'da, vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin en işlek cadde, meydan ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokaklarda denetimlerde bulundu. Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

DHA