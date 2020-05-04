Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklara akın ettiler

YASAK SONA ERDİ İSTANBULLU KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından İstanbullular adeta sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar yürüyüş yapmak için kendilerini dışarı atarken, bazı vatandaşlar da büfe ve marketlerden alışveriş yaptı. Yasağın bitmesinin ardından sürücüler de yollara düşerken, trafik yoğunluğu yüzde 15'e kadar çıktı.

Koronavirüsle mücadele amacıyla 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00 itibarıyla sona erdi. Yasağın bitmesinin ardından İstanbullular kendilerini sokağa attı. Çağlayan'da bazı vatandaşlar sadece yürüyüş yapmak için dışarı çıkarken bazı vatandaşlar da açılan büfe ve marketlerden alışveriş yapmayı tercih etti. İhtiyaçlarını bir benzin istasyonunun marketinden gidermek isteyen vatandaşlar kuyruk oluştururken, istasyon çalışanları ile gece kartalları denilen bekçiler, sosyal mesafeye uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Sokak aralarında dolaşan polis ekipleri de vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması yönünde anonslar yaptı.

İNSAN EVDE ÇOK SIKILIYOR

Yasak biter bitmez sokağa çıktığını ifade eden Ethem Ethemoğlu, "İnsan evde çok sıkılıyor. Evde laptopu kırdım. Yapacak bir şey yok. Kendi cihazımın işlemcisini yükseltmek için uğraşırken onu kırdım. Gerçekten evde zaman geçmiyor. Ama bu kısıtlama gerçekten çok iyi. Çünkü eğer ki bu önlem alınmasa, ülkemizde bu vakaların sayısı çok daha artabilirdi. Yasak boyunca en çok dışarı çıkmayı özledim. Dışarı çıkmayı, temiz havayı özledim. Temiz hava evde malum, ne kadar camı açsak da, hava içeri girse de, dışarıdaki oksijeni alamıyorsun. İnsan her şeyi özlüyor. Bak saat 00.00 dedi herkes dışarı akın etti. Biz de Çağlayan Adliyesi'ne kadar bir tur atıp geleceğiz" dedi.

BALAYINI EVDE YAPIYORUZ

Marketten alışveriş yapmak için iki hafta önce evlendiği eşiyle kuyrukta bekleyen Fidan Eryiğit salgın nedeniyle balayına çıkamadıklarını belirterek "Yeni gelin olduğum için bol bol mutfaktaydım. Yemek yaptım, bol bol. Yasak boyunca çalışmayı özledim, iş yerini özledim, gezmeye özledim. Evde kalmak da çok güzel ama keşke böyle olmasaydı. Ölüm haberlerini keşke almasaydık. Daha güzel günlerde olsaydık. İnşallah olacağız. Balayını evde yapıyoruz. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. İnşallah iyi günler olur, balayını daha güzel bir şekilde yaşarız. Balayını Adana ve Adıyaman'da yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İNSANLARLA TEKRAR KUCAKLAŞMAK İSTİYORUM

Fidan Eryiğit'in eşi İrfan Eryiğit de salgının bir an önce bitmesini istediğini söyledi. Eryiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin güzel bir şekilde işlerine dönmesini, tekrar normal hayata dönmesini, tekrar insanlarla kucaklaşmayı, merhabalaşmayı istiyorum. Biz böyle insanlarız. Mesafeli olmak bize uzak şeyler. Bu Ramazan boyunca kimse kimseyi davet etmemiştir. Bir iftar yemeğine gitmeyi, merhabalaşmayı, çay içmeyi, yemek yapıp dostluğun tekrar pekişmesini, o günlerin geri gelmesini istiyoruz."

Yasağın bitmesinin ardından sürücüler de kendilerini dışarı attı. Yasak boyunca yüzde 1 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, 00.00'dan sonra yüzde 15'e kadar yükseldi. Murat DELİKLİTAŞ-Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)

3 GÜNLÜK KISITLAMANIN ARDINDAN TAKSİM'E AKIN ETTİLER

İstanbul'da,1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte insanlar Taksim Meydanı'na akın etti. Maske takmadığı gözlenen insanlar yağmura aldırış etmeden fotoğraf çektirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla 1-3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Gece yarısından itibaren kısıtlama kaldırılmasıyla birlikte onlarca insan Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yağmura aldırış etmeyen insanlar İstiklal Caddesi'nde gezerken bazı vatandaşların maske taktıkları görülürken bazı vatandaşlar ın ise maske takmadıkları görüldü. Yağmura aldırış etmeyen insanlar Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

“SIKILDIK BİRAZ"

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Taksim'e çıkan bir kişi, "Biraz sıkıldık. Şuan Taksim'deyiz. Yağmurlu güzel bir hava var. Nefes almaya çıktık" dedi. Hava almak için dışarıya çıktıklarını belirten bir kişi de, "Hava aldık. Şimdi de eksiklerimizi alarak eve döneceğiz" diye konuştu. Ozan URAL, İSTANBUL,(DHA)

KISITLAMANIN KALKMASIYLA ŞİRİNEVLER MEYDANI TIKLIM TIKLIM DOLDU

Bahçelievler'de koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Şirinevler Meydanı'na akın etti

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlanmasının bitmesi ile birlikte vatandaşlar Bahçelievler'de Şirinevler Meydanı ve meydana çıkan yürüyüş yollarına akın etti. Kimi ATM'den para çekti, kimi ise yürüyüş yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile sokağa çıkarak yürüyüş yapan Muzaffer Çınar; “Yasakların olması güzel bir şey, umarım bunlar devam eder. Çünkü insanlarımız sosyal mesafe kuralına uydukça bir şeyler yoluna girecek. Sağlıkta çok iyiyiz ve ülkemiz bu konuda çok çok iyi. Ülkemiz diğer ülkelerin düştüğü gaflete düşmeyecektir, o kadar büyük sıkıntılar yaşamayacaktır, herhalde Ramazan Bayramı'ndan sonra her şey yoluna girecektir. Ben buna inanıyorum, vatandaşlarımız sağduyulu davrandıkça her şey çok başka olacak. Yasağa tamamen uyuyoruz, evde steril bir ortamda vakit geçirmeye çalışıyoruz çünkü taşıyıcı olabiliriz, birilerine bulaştırabiliriz buna uymak gerekiyor" şeklinde konuştu. Yürüyüş yapmak için sokağa çıktıklarını anlatan bir kişi, "Yasaklar sağlığımız için. 3 gün evde olunca biraz yürüyüş yapalım dedik" dedi. Maske ve eldiven takarak sokağa çıktıklarını anlatan bir genç ise , "duyarlı olmamız lazım. Herkes kendisini koruma altına alsın. Herkes birbirinin sağlığını korusun" ifadelerini kullandı. Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)

ESENYURT'TA KISITLAMANIN KALKMASIYLA SOKAĞA ÇIKTI

1-3 Mayıs tarihleri arasından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın kalmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Esenyurt'ta bazı vatandaşlar kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sokağa çıktı. Esenyurt'ta bir kişi kısıtlamanın kalkmasıyla soluğu dışarıda aldı

1-3 Mayıs tarihleri arasından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın kalmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Esenyurt'ta bazı vatandaşlar kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sokağa çıktı. Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde vatandaşlar sokağa çıkarken taksiciler kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte çalışma başladı. Artık evde duramadıklarını ifade eden Cumali Çelik, "Sokağa çıkma yasağı bitti hemen dışarıya çıktık. Artık evde duramıyoruz. Şuan arkadaşlarımın yanına gideceğim. Biraz dolaşacağım eve döneceğim. Biraz temiz hava alalım dedik" dedi. Soner HASIRCIOĞLU, (DHA)

İZMİRLİLER YASAĞIN ARDINDAN BENZİNLİK MARKETLERİNE KOŞTU

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından izmirliler benzinlik marketlerine akın etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona ermesinin ardından İzmirliler benzinlik istasyonlarındaki marketlere koştu. Sigara ve içeçek ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruklardaki bazı vatandaşların maske takmaması da dikkat çekti. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

BURSA'DA 3 GÜNLÜK YASAĞIN ARDINDAN VATANDAŞLAR SOKAKLARA AKIN ETTİ

Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine çıkmak isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı.

Kısıtlamanın ardından kentin işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.

İLÇE MERKEZİ GİRİŞLERİNE POLİS ENGELİ

İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından yağışlı havaya rağmen vatandaşlar sokaklara akın ederken ilçe merkezinde yoğun trafik yaşandı. Merkeze uzak birçok mahallede oturanlar araçlarıyla ilçe merkezine hareket ederken polis engeliyle karşılaştı. Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturn ekipler araç geçişlerine izin vermedi. İsmail Hakkı SEYMEN- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)