Son dakika haberi... Coronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen kritik toplantının ardından Fahrettin Koca gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi mi?" sorusuna yanıt veren Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nun geçen toplantıda aldığı kararları biliyoruz ve bu kararlar belli. Bazı şehirler özelinde, giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bu tüm Türkiye'de uygulanıyor." ifadelerini kullandı.



