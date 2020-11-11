65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararına İstanbul ve Ankara'da eklendi. Son dönemde artan koronavirüs vaka sayılarının ardından yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 Yaş üstü sakağa çıkma yasağı!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Bursa, Gaziantep gibi illerimizin ardından İstanbul ve Ankara'da getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlara İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından belirlenen saatlerin dışında sokağa çıkmak yasaklandı. Buna göre 10:00-16:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlar bu saatler içerisinde dışarı çıkabilecek. Ancak bu saat dilimlerinin dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 yaş üstüne takılan teknik direktör ve yöneticiler

Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (66 yaşında)

Şenol Güneş

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş (67 yaşında)

Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir (69 yaşında)

Abdurrahim Albayrak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak (65 yaşında)

Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz (70 yaşında)

İçişleri Bakanlığı'ndan özel izin!

A Milli Takım'da Şenol Güneş bu akşam oynanacak Türkiye - Hırvatistan maçında takımın başında yer alacak. Alınan bilgiye göre karşılaşmalarda görev alacak teknik direktör ve karşılaşmayı takip edecek yöneticiler İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimine, gerekçe göstererek bildirimde bulunacak.