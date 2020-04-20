Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tele konferansla toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak kabine, corona virüs mücadelesi için yeni tedbirleri görüşecek. Görüşülecek o tedbirlerin içerisinde perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yer alıyor. Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Peki, Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Detaylar haberimizde.
4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrilirken "4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?" sorusunun yanıtının da verilmesi bekleniyor.