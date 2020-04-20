4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrilirken "4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?" sorusunun yanıtının da verilmesi bekleniyor.