Şok operasyon

Türk hakemliğinde dün tarihi günlerden biri yaşandı, Futbol Federasyonu, Suat Arslanboğa’nın ‘Profesyonel Hakem’ sözleşmesinin sona erdirildiğini duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Merkez Hakem Kurulu’nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa’nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün feshedildi” denildi.

Kırmızı yerine sarı...

41 yaşındaki Eskişehir bölgesi hakeminin 5. haftadaki Beşiktaş-Başakşehir maçındaki yönetimi nedeniyle cezalandırıldığı öğrenildi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında ev sahibi ekibin orta sahası Adem Ljajic’in kendisini ittiği pozisyonda kırmızı kartına başvurmayan, pozisyonu sarı kartla geçiştiren Arslanboğa ile ilgili kararın hakemi küçük düşüren, onur kırıcı davranışa kayıtsız kaldığı gerekçesiyle alındığı iddia edildi. Suat Arslanboğa aynı maçta Beşiktaş’tan Douglas’ın Guldbrandsen’i düşürdüğü pozisyonda bariz gol şansını engellemekten kırmızı kartını kullanmayıp VAR’da da izlemeden devreyi bitirdiği için eleştirilmişti.