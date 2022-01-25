PSG forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın 54 yaşındaki annesi Nadine ile 26 yaşındaki eski futbolcu ve model olan sevgilisi Tiago Ramos arasında kavga yaşandığı, Brezilyalı futbolcunun annesinin şişe kırılma sesi, bağırış ve çığlıklar gelen evi terk ettiği iddia edildi.

Skandal olay

2020 yılında birlikte olduklarını açıkladıklarından bu yana ilişkilerinde sakandallar eksik olmayan Nadine-Tiago çiftiyle ilgili son haber ise gazeteci Gabriel Perline'den geldi.

Perline'nin haberine göre, Neymar'ın yakın çevresine annesinin Tiago Ramos ile birlikte olduğunu yalanlamasına rağmen çiftin internet paylaşımları ilişkinin devam ettiğini gösteriyor. Neymar'ın, annesinin Rio de Janeiro'daki yeni evinin inşaatı sürerken Sao Paulo eyaletinde kiraladığı evde Nadine-Tiago çifti arasında kavga yaşandı.

Kavganın sebebi olarak Nadine Gonçalves'in Tiago Ramos'u dava etmeyi planlaması nedeniyle Ramos kendini kaybetti. Komşuların verdiği bilgiye göre evden bağırış seslerinin yanı sıra, şişe kırılma sesi ve bir kadının ağladığı duyuldu.









Annesi evden kaçtı

Kavganın ardından Tiago Ramos evden ayrılırken, Nadine Gonçalves bu fırsattan yararlanarak evden kaçarak Santos'a gitmek için yola çıktı.

2020 yılında hem hastanelik hem karakolluk oldular

2020 yılında da ikili arasında kavga çıkmış, yaşanan tartışmayı duyan komşular önce polisi, sonra da ambulansı aradı. Kavga sırasında cama yumruk atan Tiago Ramos sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü ve koluna 12 dikiş atıldı. Daha sonra karakolda ifade veren Nadine-Tiago çifti olayın sıradan bir ev kazası olarak nitelendirdi.

Olay sonrası ise Neymar'ın arkadaş grubunda paylaştığı bir ses kaydında "Orada olsaydım onu öldürebilirdim" dediği belirtildi.

Yine Tiago Ramos 2020 yılında Meksika'da bıçaklandığı haberleriyle gündeme gelmişti. Ramos ssoylam medyadan yayınladığı videoda "Yapmadığım bir şey için neredeyse ölüyordum. Bir restorana geldim, bir tabak et istedim ve ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım ama kalmama izin vermediler ve orada üç adam vardı, biri beni bıçakladı." açıklamasını yapmıştı.







