Ara transfer döneminde Galatasaray 'dan Suudi Arabistan'ın Al Taawoun takımına kiralanan Christian Luyindama, Demokratik Kongo'nun Fas'a yenildiği maçta yaptığı kritik hatalar sonrası şoke eden bir saldırı ile karşı karşıya kaldı.

Acturdc'de yer alan habere göre Demokratik Kongo'nun Fas'a 4-1 mağlup olduğu mücadelede 2 gole etki eden hata yapmasının ardından bazı taraftarlar, 28 yaşındaki futbolcunun evine taşlarla saldırı düzenledi.

Bir görgü tanığı konu ile ilgili, "Büyük taşlarla geldiler, camları ve başka şeyleri kırdılar. Kesinlikle tüm evi yıkmak istiyorlardı. Karısı oradaydı, yalnızdı. Şans eseri polis onları dağıtmak için müdahale etti" dedi.



