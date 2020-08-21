ŞOK OLAY! Harry Maguire tutuklandı

Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, dün gece Yunanistan'da bir barda kavgaya karışıp müdahale eden polislere de saldırınca tutuklandı.

Greek Reporter'da yer alan habere göre Maguire, Yunanistan'ın Mikonos kentinde bir barda arkadaşlarıyla eğlenirken başka İngiliz turistlerle kavga etmeye başladı. Kavgayı görenler olay yerine polis çağırdı. Polisin gelmesinin ardından Maguire'ın ekibi, polis memurlarına da saldırıda bulundu.

Maguire'ın da dahil olduğu ekip karakola götürüldükten sonra da polise sözlü ve fiziki saldırıda bulunmaya devam etti. Ekip hakkında işlem başlatıldı.

Manchester United cephesinden de herhangi bir açıklama gelmedi.







