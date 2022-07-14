Flamengo ile Atletico Mineiro karşı karşıya gelirken Brezilyalı dünyaca ünlü oyuncu Hulk ilginç bir olay yaşadı.

Maçta 97 kilodan, 91'e düştüm

Maçın ardından doping testine davet edilen Hulk Maracana Stadından 4 saat sonra ayrılabildi. Hulk, uygulanan işlemler esnasında dehidrasyon yaşadığını ve 6 kilo kaybettiğini açıkladı. Hulk "Atletico'ya geldiğimden beri en susuz kaldığım maç bu oldu. Tam 6 kilo verdim. Maçta 97 kilodan, 91'e düştüm. Doping testi için dört saatte 30 litre su içtim ama ona rağmen idrarımı yapmakta zorlandım. Yorucuydu."

(Ajansspor)



