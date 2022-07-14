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Şok olay: Atletico Mineiro'lu Hulk maçta 6 kilo verdi!

Brezilya Kupası son 16 turu ikinci maçında Flamengo ile Atletico Mineiro karşılaştı. Bu maçta forma giyen Hulk karşılaşma sırasında yaşadığı ilginç olayı anlattı.

14 Temmuz 2022, Perşembe 23:33 Son Güncelleme:
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Şok olay: Atletico Mineiro'lu Hulk maçta 6 kilo verdi!

Flamengo ile Atletico Mineiro karşı karşıya gelirken Brezilyalı dünyaca ünlü oyuncu Hulk ilginç bir olay yaşadı. 

Maçta 97 kilodan, 91'e düştüm

Maçın ardından doping testine davet edilen Hulk Maracana Stadından 4 saat sonra ayrılabildi. Hulk, uygulanan işlemler esnasında dehidrasyon yaşadığını ve 6 kilo kaybettiğini açıkladı. Hulk "Atletico'ya geldiğimden beri en susuz kaldığım maç bu oldu. Tam 6 kilo verdim. Maçta 97 kilodan, 91'e düştüm. Doping testi için dört saatte 30 litre su içtim ama ona rağmen idrarımı yapmakta zorlandım. Yorucuydu."

(Ajansspor)


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