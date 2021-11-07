Şok mağlubiyet! West Ham United - Liverpool maç sonucu: 3-2
Liverpool'la West Ham United İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçında karşı karşıya geldi. Son haftaların formda takımı West Ham, Liverpool'u 3-2 yenerken rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı. Bu mağlubiyetle, Liverpool'un 25 maçlık Premier Lig yenilmezlik serisi de sona erdi.
İngiltere Premier Lig'de West Ham United'la Liverpool karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazanırken Liverpool bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
David Moyes'un çalıştırdığı West Ham'ın gollerini 4. dakikada Alisson (KK), 67. dakikada Pablo Fornals ve 74'te Kurt Zouma atarken Liverpool'un gollerini 41'de Alexander-Arnold ve 83'te Origi kaydetti.
Bu mağlubiyetle, Liverpool'un 25 maçlık Premier Lig yenilmezlik serisi de sona erdi.
West Ham United üst üste 4. galibiyetini alırken puan sıralamasında Liverool'u geride bıraktı. West Ham 23 puanla 3. sırada yükseldi.
Liverpool 11 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan topladı ve 4. sırada yer aldı.