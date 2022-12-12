Şok karar! Yıldız futbolcu futbolu bırakıyor

Sezon başında Antalyaspor ile olan sözleşmesini 1 yıl uzatan Ruud Boffin’den şaşırtıcı bir karar geldi. 7’nci haftada oynanan Adana Demirspor mücadelesinden bu yana forma giymeyen Belçikalı kaleci, futbolu bırakma kararı aldı.

6 maçta kadroya girmedi

Son olarak 7’nci haftada oynanan Adana Demirspor mücadelesinde kaleyi koruyan ve sonrasında sakatlık geçiren Belçikalı kaleci, 2 hafta sonra sağlığına kavuşmasına rağmen formasını bir daha giymedi. Adana Demirspor maçının ardından Antalyaspor’un oynadığı 4 Süper Lig , 1 Türkiye Kupası ve 2 hazırlık maçında sadece 1 kez kadroya giren Boffin, jübile kararını kulüp yetkililerine de bildirdi.

Fesih görüşmeleri başladı

Ajansspor'un haberine göre; Boffin’in futbolu bırakma kararını, kulüp yetkililerine bildirmesinin ardından pazarlıklar da başladı. Kırmızı-Beyazlılardan birkaç aylık maaş alacağı bulunan Boffin ile bu ücretin düşürülmesi için görüşmeler devam ederken, son noktanın koyulmasının ardından sözleşmesi fesih edilecek.

158 maçta Antalyaspor'un kalesini korudu

2017-2018 sezonundan bu yana Antalyaspor formasını terleten Ruud Boffin, Kırmızı-Beyazlıların halen kadrosunda bulunan en eski futbolcu olarak dikkat çekiyor. Eskişehirspor’dan transfer edildikten sonra 158 maçta Antalyaspor kalesini koruyan Belçikalı, kalesinde 236 gol görürken, 44 kez de gol yemeden mücadeleyi tamamladı.

Kariyerinde gol sevinci yaşadı

Kariyerinde PSV Eindhoven, Maastricht, Venlo, West Ham, Eskişehirspor ve Antalyaspor formalarını giyen Boffin, 437 maçta görev alırken, Eskişehir formasıyla 1. Lig’de gol sevinci de yaşadı. Kalesinde 644 gol gören Boffin, 108 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi. Başarılı eldiven, Süper Lig’de 268 maça çıkarak dikkat çekti.

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