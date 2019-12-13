Kulüp başkanlarına çeşitli zamanlarda, Federasyonumuz ve bağlı kurulların uygulamaları ile ilgili rahatsızlıklarını, istedikleri zaman iletebilecekleri bildirilmiştir. Bu görüşme de pek çok kulüp başkanı ile yapılan görüşmelerden farklı değildir. Gizli bir toplantının İstanbul’un merkezinde, pek çok spor adamı ve gazetecinin geldiği bir yerde yapılmayacağını herkes bilir. Fenerbahçe Kulübü’nün değerli temsilcilerinin Başkanımız Sayın Nihat Özdemir’in yoğunluğu sebebiyle Sayın Özdemir’in ofisinde görüşmelerinin tarafımızca hiç bir mahsuru yoktur. Bu görüşmeler telefonla da yüz yüze de devamlı olarak her kulüp temsilcisiyle yapılmaktadır.