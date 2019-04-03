Şok iddia! Beşiktaş idmanında yumruk yumruğa kavga

Turgay Demir'in aktardığı bilgiye göre; Beşiktaş idmanında tansiyon tavan yaptı. Futbolculardan Isimat Mirin, Burak Yılmaz'a sert bir müdahalede bulunca ortalık karıştı. Burak Yılmaz bu pozisyon sonrası sözlü şekilde Mirin'i uyarırken Mirin de karşılık verince iki futbolcu birbirine girdi.

Boğaz boğaza gelip birbirlerine yumruk da sallayan iki oyuncu adeta kendinden geçti. Sinirlerini yatıştırmayan iki oyuncu birbirine girerken siyah beyazlı takımın diğer oyuncuları araya girdi. İki ismin kavgasını araya girerek kavgayı ayıran siyah beyazlı futbolcular sona erdirdi.



