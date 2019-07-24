Çin’in Jiangsu Suning kulübü, bir süredir nabız yokladığı Galatasaraylı Diagne'nin transferinden vazgeçti. Çin ekibinin vazgeçmesinde iki sebep öne çıktı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal forması giyen oyuncunun, henüz tatile çıkmamış olması kulübün kararını değiştirdi.

Diagne'nin turnuva sonrasında tatile çıkması nedeniyle takıma geç katılacağı, sezonun devam etmekte olduğu Çin liginde bunun büyük handikap olduğuna karar verildi.

13 milyon euroyu fazla buldular

İkinci sebebin ise Galatasaray’ın istediği rakamın fazla bulunması olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 13 milyon euroluk bir bedel talep ederken, bu rakamın kulüpçe fazla bulunduğu belirlendi.

Bunun temel sebebinin Diagne’nin üç yıl önce Çin Süper Ligi ekibi TEDA’ya transfer olurken sadece 2 milyon euro bonservisle gelmiş olmasına karşın şu an kendisine bu kadar yüksek bir bedel çizilmesinin ağır geldiği tespit edildi.

(Milliyet)